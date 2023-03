Trump comparecerá a tribunal na terça-feira por acusação criminal

O ex-presidente americano Donald Trump e sua equipe jurídica se preparam para aparecer em um tribunal em Nova York na terça-feira, 4, para enfrentar as acusações criminais em um caso de pagamento pelo silêncio da ex-atriz pornô Stormy Daniels. O indiciamento do republicano o torna o primeiro ex-mandatário estadunidense a ser acusado criminalmente.

Até o momento, os detalhes do indiciamento ainda estão sob sigilo, mas ele pode enfrentar dezenas de acusações por seu papel em um pagamento de US$ 130 mil para a estrela de filmes pornô Stormy Daniels , que afirma ter tido um caso extraconjugal com Trump no início de 2006.

+ Primeiro ex-presidente indiciado, Trump denuncia ‘perseguição política’

No momento, Trump se prepara em sua residência na Flórida, Mar-a-Lago, para se render às autoridades em Nova York após a notícia surpresa de seu indiciamento na noite desta quinta-feira. Segundo Joe Tacopina, um dos advogados que representa o ex-presidente, os promotores afirmaram que o republicano não vai ser algemado quando se entregar às autoridades na próxima semana.

Após a divulgação da notícia de que um grande júri havia votado para indiciar Trump, Alvin Bragg, o promotor distrital de Manhattan, afirmou que havia contactado os advogados do republicano para coordenar sua rendição. Espera-se que ele seja preso e indiciado na tarde de terça-feira em Manhattan. De acordo com Tacopina, o empresário planeja se declarar inocente de todas as acusações.

Continua após a publicidade

Em uma entrevista à ABC News, o advogado reiterou que o acesso ao tribunal vai ser severamente restringido para evitar possíveis distúrbios sobre a prisão sem precedentes do ex-presidente. Ele argumentou que as autoridades de Nova York não “permitiriam que isso se tornasse um circo”.

+ Júri decide indiciar Trump criminalmente em caso de suborno a atriz pornô

“Vamos entrar lá e passaremos a ver um juiz em algum momento, vamos nos declarar inocentes, começaremos a falar sobre a apresentação de embargos, o que faremos imediatamente e de forma muito agressiva quanto à viabilidade legal deste caso”, destacou Tacopina.

O ex-presidente continua a negar o envolvimento com a atriz de filmes adultos, apesar dele ter reconhecido o reembolso da quantia paga a Stormy ao seu ex-advogado, Michael Cohen. Porém, ele continua alegando que não cometeu nenhum delito no caso. De acordo com Tacopina, a notícia sobre a denúncia foi um choque para Trump.

Enquanto a equipe jurídica de Trump se prepara para uma extensa batalha judicial, o ex-presidente continua a atacar os investigadores por meio das redes sociais. Em uma postagem criticando o juiz designado para seu caso, Trump prometeu recorrer, embora o julgamento esteja longe de começar.

“Eles só trouxeram essa acusação falsa, corrupta e vergonhosa contra mim porque estou do lado do povo americano e eles sabem que não posso ter um julgamento justo em Nova York!” Trump disse na noite de quinta-feira.

Continua após a publicidade