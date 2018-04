Número de palestinos mortos em Gaza chega a 40 em menos de um mês

Outros dois palestinos morreram nesta segunda-feira devido a ferimentos causados por soldados israelenses durante os protestos ao longo da fronteira na Faixa de Gaza com Israel, informou o ministério da Saúde do encrave. Estas mortes elevam para 40 o número de palestinos mortos desde o começo da onda de manifestações violentas, em 30 de março, da chamada “Marcha do regresso”.

A grande maioria morreu por disparos dos soldados israelenses, que se posicionam na barreira de segurança entre Israel e Gaza. Alguns morreram nos bombardeiros de artilharia ou aviação israelense.

Milhares de palestinos na Faixa de Gaza protestam reivindicando o direito de voltar às terras das quais foram expulsos depois da criação do Estado hebreu, em 1948.

Também denunciam o bloqueio imposto há mais de dez anos por Israel para conter o movimento islamita Hamas, contra o qual travou três guerras desde 2008, que dirige o território palestino.

(Com AFP)