Dois palestinos morrem em protesto na fronteira de Gaza com Israel

Dois palestinos morreram por fogo israelense e pelo menos outros 40 receberam atendimento médico em Gaza nesta sexta-feira. Esta é a quarta sexta-feira consecutiva da campanha de protesto da Grande Marcha do Retorno, que se manifesta contra a expulsão de palestinos do território onde hoje fica Israel, informaram fontes médicas palestinas.

Os mortos são Ahmad Rasahd, de 24 anos, e Nabil Abu Aqel, de 25 – este último atingido por um disparo na cabeça, segundo comunicou o porta-voz do Ministério de Saúde em Gaza, Ashraf al Qedra. Uma representante do Exército israelense disse que os incidentes estão sendo investigados.

Pelo menos outras 40 pessoas foram atendidas por inalação de gás ou ferimentos de diferentes tipos. Entre os feridos estão um membro dos serviços de emergência, que está em estado grave após ser atingido por um disparo na cabeça quando resgatava um palestino ferido no sul de Gaza, e um fotojornalista que usava colete antibala e capacete.

Com uma participação notavelmente inferior a outras convocações, centenas de pessoas compareceram aos cinco acampamentos desdobrados ao longo da Faixa junto à fronteira para participar das mobilizações que hoje levam o nome de “Sexta-feira dos Mártires e Prisioneiros”, após a comemoração do Dia Nacional dos Prisioneiros Palestinos que ocorre todo 17 de abril.

Os palestinos também jogaram panfletos em direção ao território israelense com mensagens em hebraico e árabe nos quais se lê: “Vocês não tem lugar na Palestina. Voltem de onde vieram… Não escutem a liderança de vocês… Estão enviando vocês à morte ou a detenções… Jerusalém é a capital da Palestina”.

Além disso, os organizadores decidiram avançar 50 metros rumo à cerca de separação os acampamentos de protesto, que tinham sido erguidos a cerca de 700 metros de distância da linha divisória.

Como aconteceu nas convocações anteriores, espera-se que um maior número de pessoas chegue depois da oração do meio-dia de sexta-feira – o dia de oração para os muçulmanos. Os palestinos usam os alto-falantes das mesquitas e das emissoras de rádio local para pedir que o povo participe.

Várias dezenas de jovens começaram a queimar rodas no leste do enclave e, segundo disseram testemunhas, os soldados israelenses abriram fogo contra as pipas na região norte de Gaza

(Com EFE)