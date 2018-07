Ninguém mais se interessa pelo Brasil, diz Deutsche Welle

“Quem ainda quer saber do Brasil? ”, perguntou o colunista e correspondente de América do Sul para um grupo de jornais alemães e blogueiro da emissora alemã Deutsche Welle, Alexander Busch, em um artigo publicado no site brasileiro da DW na quarta-feira (4).

Segundo o jornalista, o interesse dos europeus pela política e economia brasileira diminuiu, e mesmo os próprios brasileiros começaram a desistir de sua terra.

“No Brasil há, no momento, poucas coisas interessantes para relatar”, escreveu. “Depois de quatro anos de crise e estagnação política e econômica, o país interessa a cada vez menos leitores na Europa. ”

“Eu não escrevo menos do que escrevia antes, mas meus relatos e reportagens falam sobretudo da Argentina, do Chile, da Colômbia, do México e – claro – da Venezuela. ”

A Deutsche Welle diz ainda que a área econômica do Brasil também não chama mais a atenção no exterior. “As empresas brasileiras não andam brilhando com produtos originais, gestão excelente ou estratégias de mercado que chamem a atenção”, afirma.

Os estrangeiros também não demonstram mais entusiasmo com a economia. Segundo Busch, há dez anos havia cerca de 300.000 estrangeiros trabalhando no Brasil, mas em 2016 eram apenas 112.000. “É de se supor que, desde então, o número tenha caído ainda mais”, escreve.

“E mesmo para os brasileiros o Brasil parece ser, no momento, pouco atraente”, diz o artigo. De acordo com uma pesquisa recente do Datafolha, 43% dos brasileiros prefeririam deixar o país se pudessem.