A seleção Argentina foi eliminada da Copa do Mundo de 2018 pela França em um placar de 4×3. Sem ter para quem torcer, o jornal argentino Olé lançou a enquete: “Após a eliminação da Argentina, qual time você quer que saia campeão?”. A enquete viralizou entre os brasileiros, que resolveram fazer chacota com a rivalidade futebolística entre nós e os hermanos, passando a votar em massa para que os vizinhos torçam pela Seleção Brasileira.

A enquete foi lançada antes da eliminação da Colômbia e da Suíça, por isso os dois países apareciam inicialmente entre as opções. Antes da invasão brasileira no site do periódico, a seleção uruguaia era a mais votada, com 35% dos votos, seguida pela seleção da Colômbia, com 15%.

Depois que os brasileiros descobriram a brincadeira através do Twitter e começaram a compartilhar, os votos para o Brasil cresceram e hoje já atingem 85%. O jornal brasileiro LANCE! divulgou a votação, impulsionando ainda mais os votos pelos brasileiros.

Se o BRASIL não ganhar essa enquete do jornal agentino Olé, vou ficar muito chateado com vcs……. são 2 cliques https://t.co/MIWiKaa6tE — NeyCid Salvaço 🔥💾 (@naosalvo) July 2, 2018

Jornal Lance

A publicação argentina, no entanto, não quer torcer pelo Brasil. “Ainda estamos em tempo de mostrar-lhes que na Argentina não se torce pelo Brasil”, escreve o jornal.