Metade dos britânicos quer novo referendo sobre Brexit, indica pesquisa

Dois terços dos britânicos acreditam que o governo terminará com um acordo ruim quando o Reino Unido deixar a União Europeia no início do próximo ano, e metade quer a chance de votar pelo que acontecerá em seguida, indicou pesquisa da Sky News nesta segunda-feira.

Com menos de oito meses antes de o Reino Unido deixar a União Europeia, a primeira-ministra britânica, Theresa May, ainda não conseguiu encontrar uma proposta que mantenha os laços econômicos com o bloco e ao mesmo tempo agrade ambas as alas de seu partido e seja aceitável para negociadores em Bruxelas.

Segundo a pesquisa da Sky, 65% dos eleitores britânicos acreditam que o governo fechará um acordo ruim –15 pontos percentuais a mais do que em março– e metade defende a realização de um referendo para decidir entre deixar o bloco com um acordo, sem um acordo ou permanecer na União Europeia.

O levantamento indicou que 40% rejeitam tal votação, enquanto 10% estão indecisos.

Quando solicitados a escolher entre três opções — o acordo de May, nenhum acordo ou permanecer na União Europeia– 48% disseram que prefeririam permanecer no bloco, 27 disseram querer sair sem nenhum acordo e 13% escolheriam o acordo do governo.

A Sky Data entrevistou uma amostra nacional de 1.466 clientes da Sky pela internet entre os dias 20 e 23 de julho.