Merkel muito preocupada com aumento de casos de coronavírus na Alemanha

A chanceler Angela Merkel está muito preocupada com o aumento de casos do novo coronavírus na Alemanha, afirmou nesta segunda-feira, 28, seu porta-voz, que pediu aos cidadãos que respeitem as regras estritas de higiene e de distanciamento físico.

“A evolução do número de contágios é de grande preocupação para nós”, declarou Steffen Seibert. “Podemos ver em nossos vizinhos europeus onde isso pode levar”, completou.

Em uma reunião com os integrantes de seu partido, o CDU, Merkel advertiu que os novos casos – quase 2.000 diários atualmente – poderiam subir para 19.200 até o Natal se a tendência persistir, informaram fontes do partido.

A advertência de Merkel acontece um dia antes de uma videoconferência com as autoridades dos 16 estados federais da Alemanha sobre as próximas medidas que devem ser adotadas para tentar controlar a epidemia, que podem incluir as reuniões familiares. Quem deseja participar dos encontros deve registrar o nome com antecedência para facilitar o rastreamento posterior em caso de contágio.

A Alemanha registra oficialmente 285.332 casos de Covid-19 e 9.460 mortes, de acordo com dados oficiais. Nas últimas 24 horas foram registradas no país 1.192 novos casos.

Em comparação, o Instituto Robert Koch (RKI), importante centro epidemiológico da Alemanha, havia detectado um maior número de casos nos últimos dias, às vezes ultrapassando 2.000 diários, o que o levou a alertar sobre a tendência de aumento da pandemia no país.

(Com AFP e EFE)