Coronavírus: Brasil tem menor média móvel de casos dos últimos 3 meses

Neste domingo, 27, a média móvel de novos casos de coronavírus atingiu o valor mais baixo dos últimos três meses. Foram 26.811,4 novos casos. A última vez que o país registrou uma média móvel de casos semelhante foi em 18 de junho, com 25.044,9, segundo levantamento de VEJA com base nos dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

Em relação às mortes, a média móvel registrada foi de 692,3. Após queda acentuada na curva de óbitos e novos diagnósticos de Covid-19, o Brasil está em um período de estabilidade, mas continua com tendência de queda. Na comparação dos dados deste domingo com o de duas semanas atrás, houve redução de 2,58% na média móvel de mortes e de 2,72% na de novos casos.

Todas as regiões do país estão com a curva de novos casos em estabilidade, em comparação com os últimos 14 dias. Mas a maioria, apresenta tendência de queda. A região Sul tem a taxa mais acentuada: neste domingo, 27, a média móvel foi de 3.994, queda de 14,7% em comparação com as últimas duas semanas. Em seguida está o Centro-Oeste, com queda de 5,6% e o Nordeste (-2,95%). Norte e Sudeste apresentam uma leve subida na curva com aumento na média móvel de 5,19% e 4%, respectivamente.

A média móvel semanal é calculada a partir da soma do número de casos e mortes nos últimos sete dias, dividida por sete, número de dias do período contabilizado – o que permite uma melhor avaliação ao anular variações diárias no registro e envio de dados pelos órgãos públicos de saúde, problema que ocorre principalmente aos finais de semana. O valor final, comparado com as últimas semanas e meses, dá uma noção mais ampla do aumento ou diminuição do contágio.