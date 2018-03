Merkel completa novo governo com ministros da oposição

Os social-democratas alemães anunciaram oficialmente, nesta sexta-feira, os nomes de seus ministros no novo governo de Angela Merkel, com Olaf Scholz na pasta das Finanças. O anúncio foi dado dias antes da eleição oficial da chanceler para um quarto mandato.

Merkel, da União Democrática Cristã (CDU) se viu obrigada a fazer importantes concessões ao Partido Social-Democrata (SPD), da oposição, na distribuição dos ministérios para conseguir retomar a aliança entre os dois partidos seis meses após as eleições de 24 de setembro. O pleito não resultou em um único partido com maioria ou força suficiente para governar sozinho — os conservadores de Merkel registraram o pior resultado desde 1949.

O SPD comandará seis ministérios, com três homens e três mulheres. A designação de Olaf Scholz para o ministério das Finanças, no lugar do conservador Wolfgang Schäuble, foi confirmada oficialmente pelo SPD nesta sexta-feira. Prefeito de Hamburgo, Scholz, de 59 anos, também ocupará o importante cargo de vice-chanceler.

Analistas acreditam que Scholz, um social-democrata moderado, permanecerá fiel à rigorosa política orçamentária adotada por seu antecessor durante 10 anos.

A designação de Heiko Maas, 51 anos, como ministro das Relações Exteriores foi divulgada na quinta-feira. Até então ele era ministro da Justiça.

A futura presidente do SPD Andrea Nahles comemorou a nomeação de Maas – ativista contra o racismo e triatleta – por considerar que ele é a pessoa ideal para o cargo, no momento em que a Alemanha é solicitada com frequência como mediadora pelo mundo.

A atual ministra da Família, Katarina Barley, de 49 anos, vai para a pasta da Justiça, enquanto o ex-secretário-geral do SPD Hubertus Heil, de 45 anos, volta ao ministério do Trabalho e Assuntos Sociais.

“É uma boa equipe, com pessoas de alto nível de experiência”, afirmou Olaf Scholz. Os outros ministros, que também já foram anunciados, pertencem ao CDU e a sua sigla na Baviera, o partido regional CSU.