Mergulhados em crise, argentinos devem fazer Florianópolis perder turistas

A crise econômica na qual a Argentina está mergulhada, com o peso a mais de 1000 dólares e incerteza a respeito dos próximos passos do novo presidente, Javier Milei, promete abalar os indicadores de turismo deste verão na cidade de Florianópolis, no litoral sul do Brasil, acostumada a receber centenas de milhares hermanos na alta temporada.

Em relação ao mesmo período do ano passado, a capital de Santa Catarina continua a figurar entre os destinos mais procurados pelo país vizinho, mas isso deixou de se refletir em confirmações de reservas. Segundo o jornal argentino Clarín, comer em um restaurante brasileiro é de 30% a 40% mais caro que em solo argentino.

Empresas de turismo da região acreditam que o fluxo de pessoas vindas da Argentina poderá cair entre 10% e 15%.

Destino popular

De acordo com a Secretaria de Turismo de Florianópolis, cerca de 210 mil argentinos visitaram a capital de Santa Catarina no ano passado. Mais da metade deles viajou de avião, em números que giram em torno de 130 mil.

Apesar da baixa iminente, em novembro, a ilha passou a contar com voos diretos de Buenos Aires, trajeto de duas horas de duração que agora é feito por quatro companhias aéreas diferentes.

Uma escolha comum entre os viajantes também são as viagens de carro por 1.625 km, atravessando o Uruguai por Colón-Paysandú e entrando no Brasil por Santana do Livramento. Eles esbarram, contudo, nos preços elevados do combustível do lado de cá da fronteira.

Plano Milei

Após Milei tomar posse no domingo 10, seu ministro da Economia, Luis Caputo, anunciou na terça-feira 12 um pacote de medidas fiscais para enfrentar a severa crise econômica que assola o país.

Entre elas estão a desvalorização do peso argentino frente ao dólar e o cancelamento da licitação de obras públicas que ainda não tiveram início. O pacote foi anunciado por Caputo em um vídeo gravado.

Entre as medidas anunciadas estão:

A desvalorização do peso argentino: cada dólar vai valer 800 pesos — atualmente a cotação é de 365 pesos;

O governo não abrirá novas licitações para obras públicas e vai cancelar as licitações de obras que ainda não tenham começado;

A redução do número de ministérios, de 18 para 9, como já havia sido anunciado, e de secretarias, de 106 para 54;

Redução de repasse do governo federal às províncias;

Redução de subsídios a serviços de transporte e energia;

Suspensão da publicidade do governo por um ano;

Não renovação de contratos de funcionários públicos com menos de um ano.

Caputo analisou que gestões anteriores “fracassaram” no controle da inflação e defendeu que o governo de Javier Milei vai atacar a fonte do problema. “Dos últimos 123 anos, a Argentina teve um déficit fiscal em 113”, disse. “Estamos aqui para resolver a raiz do problema.”

No discurso de posse, Milei prometeu “tratamento de choque” para resolver a crise mais aguda desde 2001. A inflação, hoje em 142%, deve atingir os 200% no início do ano que vem, enquanto as taxas de juros batem os 133%.

Resta saber se ele vai cumprir as promessas radicais que foram feitas durante as eleições, como dolarizar a economia a extinguir o Banco Central do país. Depois de ter sido eleito, o político atenuou o tom, mas manteve o comprometimento com um programa de duras medidas de austeridade.