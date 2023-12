Como o Itamaraty vê possível encontro entre Lula e Milei

Giro VEJA - segunda, 11 de dezembro

A posse de irmã de Milei e a vinda de parentes de reféns do Hamas

O presidente argentino Javier Milei revogou um decreto para poder nomear sua irmã, Karina Milei, a um cargo no governo. O ultraliberal mudou uma norma que impedia o presidente de nomear familiares diretos na administração pública. A posse da irmã do novo presidente argentino, o otimismo de Haddad e a vinda de parentes de reféns do Hamas ao Brasil são destaques do Giro VEJA.