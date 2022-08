Meghan diz que tabloides afetaram relação de Harry com príncipe Charles

Em entrevista à revista americana The Cut publicada nesta segunda-feira, 29, a atriz Meghan Markle, duquesa de Sussex, revelou como está sua relação com a família real e também expôs como a cultura tóxica dos tabloides ingleses causou uma série de danos à vida familiar.

Segundo ela, uma batalha judicial com o tabloide Mail on Sunday, por exemplo, custou ao seu marido, o príncipe Harry, seu relacionamento com seu pai, o príncipe Charles.

“Harry me disse que perdeu o pai neste processo”, disse ela à revista, acrescentando que não pensava que os eventos afetariam a relação de Harry com o príncipe Charles, da mesma maneira que aconteceu no passado com ela e seu pai, Thomas Markle.

+ Príncipe Harry ganha vantagem em disputa legal contra tabloide britânico

No ano passado, Meghan ganhou uma ação contra o Mail on Sunday depois que ele imprimiu trechos de uma carta manuscrita que ela escreveu para seu pai, com quem tinha uma relação turbulenta, em 2018.

O mesmo periódico também está envolvido em outra polêmica envolvendo Harry e Meghan. Harry, neto da rainha Elizabeth II, está processando a Associated Newspapers, editora do Mail on Sunday, por um artigo de fevereiro que alegava que ele havia tentado manter em segredo os detalhes de sua batalha nos tribunais para restabelecer sua proteção policial, que ele perdeu quando deixou os deveres da Família Real do Reino Unido.

Na entrevista publicada nesta segunda-feira, Meghan revelou também sua vontade de voltar ao Instagram depois de ter sido obrigada a excluir sua conta há mais de quatro anos. Ela chegou a participar da página @KensingtonRoyal, junto ao marido e ao príncipe William e sua esposa, Kate Middleton, mas não tinha controle sobre o que e quando algo era postado.

“Existe literalmente uma estrutura pela qual, se você quiser divulgar fotos de seu filho, como membro da família, primeiro você deve entregá-las ao Royal Rota [o grupo de mídia do Reino Unido]”, afirma Meghan.

Ela contou ainda que muitas vezes o grupo compartilhava fotos para os tabloides que rotineiramente atacavam ela e Harry. “Por que eu daria às mesmas pessoas que estão chamando meus filhos de palavras com N***, uma foto do meu filho, antes de poder compartilhá-la com as pessoas que o amam? Você me diz como isso faz sentido e então eu jogo esse jogo”, acrescentou, citando um termo racista usado contra pessoas negras na língua inglesa.

Continua após a publicidade

+ Meghan Markle: Minha ambição foi vista como ‘terrível’ ao namorar Harry

Mesmo discordando das atitudes da família real e do controle que ela tinha em sua vida, a duquesa expressa que há “espaço para o perdão”, dizendo ser “preciso muito mais energia para não perdoar, mas é preciso muito esforço para perdoar. Eu realmente fiz um esforço ativo, especialmente sabendo que posso dizer qualquer coisa”.

Apesar de não fazer mais parte da realeza sênior, Meghan afirmou que se preocupa com sua posição como “princesa”, tentando dar bons exemplos para meninas e jovens mulheres.

“Eu apenas olho para todas elas e penso: você tem o poder dentro de você para criar uma vida maior do que qualquer conto de fadas que você já leu. Não quero dizer isso em termos de ‘Você pode se casar com um príncipe um dia’, quero dizer, você pode encontrar o amor. Você pode encontrar a felicidade. Você pode enfrentar o que poderia parecer o maior obstáculo e então poderá encontrar a felicidade novamente”, disse.

O casal anunciou o rompimento com os deveres da família real em 2020. Inicialmente, houve uma tentativa por parte de Harry, duque de Sussex, em firmar um acordo para que algumas funções reais fossem mantidas enquanto eram livres para buscar empreendimentos comerciais. No entanto, a rainha Elizabeth optou por vetar a concessão em prol de um melhor controle sobre a marca real.

Desde então, o casal construiu uma nova vida na Califórnia e arrecadou dezenas de milhões de dólares em negócios com empresas de mídia como Netflix e Spotify. Nesse meio tempo, os embates entre eles e a família real continuaram.

Em entrevista à apresentadora Oprah Winfrey, nos Estados Unidos, no ano passado, Meghan afirmou que pensou em se suicidar enquanto morava no palácio depois que um membro da realeza demonstrou preocupação sobre “o quão escura” seria a pele de seu filho. Em resposta, Elizabeth disse que a situação era “preocupante”, mas não alterou a destituição de todos os papéis reais e títulos militares honorários do casal.

Mesmo com a possível tentativa de reconciliação, é provável que a situação volte a piorar nos próximos meses com o lançamento da autobiografia do príncipe Harry, algo que os assessores reais já estão se preparando para lidar.

+ Soberana à moda antiga: não se fazem mais rainhas como Elizabeth II

Apesar das relações turvas, ele foi visto conversando cordialmente com seu irmão, o príncipe William, durante o funeral de seu avô, Philip, e recentemente renovou o aluguel de uma propriedade no Castelo de Windsor, segundo seu assessor, o que abre a possibilidade para novas visitas e uma possível aproximação.

Continua após a publicidade