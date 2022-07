Príncipe Harry ganha vantagem em disputa legal contra tabloide britânico

Um juiz da Suprema Corte de Londres decidiu, nesta sexta-feira, 8, que um artigo do tabloide Mail on Sunday sobre o Príncipe Harry era difamatório, abrindo caminho para que ele levasse adiante sua alegação de calúnia em um julgamento.

Harry, neto da rainha Elizabeth II, está processando a Associated Newspapers, editora do tabloide em questão, por um artigo de fevereiro que alegava que ele havia tentado manter em segredo os detalhes de sua batalha nos tribunais para restabelecer sua proteção policial, que ele perdeu quando deixou os deveres da Família Real do Reino Unido.

O artigo também alegou que seus assessores tentaram adoçar a história, como se o príncipe estivesse se dando melhor na disputa judicial do que realmente estava.

A Associated Newspapers negou que o artigo fosse difamatório. Uma audiência preliminar foi realizada no mês passado para determinar o que um leitor concluiria ser o significado “natural e comum” da história do Mail on Sunday.

“Estou convencido de que esses significados são difamatórios no direito comum”, decidiu o juiz Matthew Nicklin.

Ele disse que a reportagem implicava que Harry havia buscado restrições de confidencialidade “de longo alcance e injustificadamente amplas” e era responsável por declarações feitas em seu nome, e não por sua equipe de relações públicas, como o jornal havia argumentado.

Um leitor também concluiu que o príncipe “foi responsável por tentar enganar e confundir o público quanto à verdadeira posição”, disse Nicklin. A decisão significa que Harry pode levar seu caso adiante, e o Mail poderá apresentar uma defesa.

“Esta é a primeira fase de uma acusação de difamação”, disse Nicklin. “Será uma questão para determinar mais tarde no processo se a reivindicação é bem-sucedida ou falha e, em caso afirmativo, em que base.”

A decisão vem um dia depois que os advogados de Harry estiveram no Supremo Tribunal para pedir permissão para uma revisão judicial da decisão do governo de não fornecer proteção policial.

O caso de difamação é a mais recente disputa judicial entre o grupo de jornais o duque e a duquesa de Sussex, Harry e sua esposa Meghan Markle.

No ano passado, Meghan ganhou uma ação contra o Mail on Sunday depois que ele imprimiu trechos de uma carta manuscrita que ela escreveu para seu pai, com quem tinha uma relação turbulenta, em 2018.

O casal agora mora na Califórnia com seus dois filhos pequenos, tendo se mudado para lá em parte porque Harry disse que a imprensa estava destruindo sua saúde mental.