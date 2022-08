Meghan Markle: Minha ambição foi vista como ‘terrível’ ao namorar Harry

A atriz Meghan Markle, duquesa de Sussex, revelou no seu novo podcast Archetypes, lançado nesta terça-feira, 23, que foi criticada por sua ambição quando começou seu relacionamento com o príncipe Harry. Segundo ela, o traço foi visto como “uma coisa terrível”.

Markle afirmou que sempre achou que ambição fosse uma característica positiva quando criança, antes de aprender sobre os rótulos e convenções que afetam de forma mais incisiva as mulheres.

Em uma conversa com a estrela do tênis Serena Williams, Meghan expressou seu desejo de explorar “as caixas em que as mulheres foram colocadas por gerações”. A declaração, que pode ser interpretada como uma nova crítica à família real britânica, ocorre após alguns anos turbulentos para a relação dos Sussex com a instituição.

A dupla tomou a decisão de se afastar dos deveres reais em 2020, antes de se mudar para a Califórnia e dar uma entrevista explosiva sobre o assunto à apresentadora Oprah Winfrey.

Na entrevista a Oprah, Meghan afirmou que membros da família real expressaram abertamente preocupações sobre quão escura seria a pele de seu filho, Archie, e disse que ela esteve perto do suicídio durante a gravidez de seu primeiro filho.

O casal retornou discretamente ao Reino Unido para as celebrações do Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II. O podcast foi lançado pouco antes de eles se prepararem para retornar novamente ao país em algumas semanas, para participar de uma série de eventos de caridade.

“Não me lembro de sentir pessoalmente a conotação negativa por trás da palavra ‘ambiciosa’ até começar a namorar meu agora marido, e aparentemente a ambição é uma coisa terrível, terrível, para as mulheres”, afirma. “Desde que senti a negatividade por trás disso, é muito difícil voltar atrás. Também não consigo deixar de ver nos milhões de meninas e mulheres que se tornam menores [do que são].”

No podcast, Meghan explicou que ela quer explorar estereótipos que inibem as mulheres, “como diva, louca” e chegar ao fundo de onde esses rótulos vêm e por que se sustentam. “Eu mesma sei uma coisa ou duas sobre esses rótulos”, disse.

A duquesa de Sussex afirmou que queria compartilhar suas experiências, na esperança de que sua “própria experiência ajude outras mulheres a se abrirem para revelar as camadas de prosperidade dentro de todas nós”.

Meghan e Williams, que descrevem sua amizade íntima no podcast, também falam sobre como as mulheres são vistas de maneira diferente quando se tornam mães. “Os dois pesos, duas medidas entre como homens e mulheres são tratados depois de ter filhos é tão, tão real. Eu senti isso.”

Concluindo o podcast, Meghan disse que havia um “equívoco de que, se você é uma mulher ambiciosa, tem uma agenda”. Ela argumenta que, se as mulheres são ambiciosas, elas são vistas como calculistas, egoístas, agressivas ou alpinistas sociais.

“Se você é tão feroz, forte ou corajosa, então de alguma forma merece o que quer que seja jogado em você”, afirmou.