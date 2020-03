Médico diz que Covid-19 pode matar até 200 mil nos EUA

Diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, o médico Anthony Fauci afirmou neste domingo (29) que o coronavírus pode causar entre 100.000 e 200.000 mortes no país.

Para efeito de comparação, a gripe normal matou entre 12.000 e 61.000 americanos por ano desde 2010.

Membro da força-tarefa de combate ao coronavírus criada pelo presidente Donald Trump, Fauci disse que espera que as medidas de afastamento social reduzam esses números.

E que o país melhorou o combate à doença após uma série de erros, sobretudo a falta de testes.

“Se você comparar com algumas semanas atrás, temos agora um número surpreendentemente maior de testes”, afirmou.

Mesmo assim, Fauci disse que a quarentena deve ser arrastar por pelo menos mais duas semanas, tempo necessário para saber se a epidemia está desacelerando.

Os Estados Unidos registram atualmente mais de 120.000 casos confirmados e mais de 2.100 mortes provocadas pela Covid-19.

Segundo a Casa Branca, todas as regiões metropolitanas do país podem enfrentar surtos da magnitude do que vem acontecendo em Nova York.

O estado é, de longe, o mais afetado pelo vírus no país, com mais de 53.000 casos e 672 mortes.