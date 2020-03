Um dos médicos mais respeitados do Brasil, Raul Cutait teve uma piora em seu quadro de saúde. O cirurgião gástrico do Hospital Sírio-Libanês precisou ser entubado na manhã deste domingo, 29. Ele está em estado grave na UTI. Cutait foi internado no dia 27 com Covid-19. Com 70 anos de idade, ele tem entre seus pacientes Lula, Michel Temer e Dilma Rousseff.