Homem de 26 anos morre com diagnóstico de Covid-19 em São Paulo

Morreu no sábado, 27, em São Paulo, um jovem de 26 anos de idade diagnosticado com o novo coronavírus. Ele estava internado no Hospital Santa Cruz desde o dia 23, quando deu entrada com um quadro de síndrome respiratória grave. O rapaz estava em tratamento para hiperuricemia, quando há presença de alto índice de ácido úrico no sangue.

O teste para o vírus foi solicitado após uma tomografia identificar uma pneumonia viral, o que tornou o caso suspeito. O nome da vítima foi mantido em sigilo pelo hospital. Mas o óbito reforça a possibilidade de jovens também serem vulneráveis ao coronavírus.

O estado de São Paulo contabiliza até este domingo, 29, 98 mortes relacionadas à Covid-19. Ao todo, há 1.451 pacientes com coronavírus no estado paulista.