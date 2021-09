Macron é atingido por ovo durante evento gastronômico na França

O presidente da França, Emmanuel Macron, foi atingido por um ovo enquanto participava de um evento gastronômico na cidade de Lyon nesta segunda-feira, 27. Em vídeo publicado pelo jornal Lyon Mag é possível ver o ovo acertando o ombro do presidente antes de cair no chão, enquanto seus oficiais tentavam deter o agressor na multidão.

Au #sirha2021, @EmmanuelMacron victime d'un jet d'oeuf. Le projectile a rebondi sur l'épaule du Président de la République. Le jeune homme a été interpellé par le service d'ordre – IMAGES LYONMAG pic.twitter.com/n10POB2MEn — Lyon Mag (@lyonmag) September 27, 2021

Ainda não está claro os motivos que levaram à agressão. Um porta-voz do governo disse à CNN, no entanto, que houve um exagero em torno da situação.

“O presidente caminhou pela feira por duas horas e estava tudo tranquilo. Eu estava do lado dele e posso dizer que não foi nada demais”, disse.

Essa não é a primeira vez que Macron é atingido por um ovo. Em 2017, quando ainda concorria à presidência do país, o alimento quebrou ao acertar a sua cabeça. Além disso, em junho deste ano, ele recebeu um tapa no rosto enquanto falava ao público durante uma visita no sul da França.

Emmanuel Macron está em uma ofensiva para conseguir votos visando as eleições presidenciais que irão acontecer em menos de um ano. Em junho, seu partido teve um desempenho ruim nas eleições regionais, porém especialistas afirmam que é difícil tirar uma conclusão devido ao baixo comparecimento eleitoral.

Além disso, há constantes protestos contra as duras medidas sanitárias adotadas pelo governo francês para conter o avanço da pandemia no país. Há crescentes turbulências entre o governo e uma crescente fatia de pessoas que não querem se vacinar e se dizem afetadas pelo passe sanitário que entrou em vigor no final de julho no país. Desde 21 de julho, quem quiser visitar espaços culturais ou de lazer para mais de 50 pessoas no país precisa apresentar um documento que consiste em uma prova de vacinação ou um teste negativo para o coronavírus.