Macron leva tapa no rosto durante caminhada no sul da França

O presidente da França, Emmanuel Macron, foi agredido nesta terça-feira, 8, durante uma viagem oficial ao sul do país. Ele fazia uma caminhada pela região de Drôme e ao se aproximar de um cercado que o separava da população para cumprimentar um cidadão levou um tapa no rosto. Duas pessoas foram detidas.

Emissoras de rádio e TV divulgaram imagens do momento. Ele cumprimenta um homem que grita “A bas la Macronie” (Abaixo ao Macronismo), uma referência ao governo do presidente, antes de desferir o tapa. Agentes de segurança rapidamente intervêm, tiram Macron do local e prendem o agressor.

Assista aqui o momento da agressão: https://www.youtube.com/watch?v=cEqEwCbhzks

Enquanto esbofeteava o líder, também foi possível ouvir o homem gritar “Montjoie Saint Denis“, um grito de guerra dos exércitos franceses de quando o país ainda era uma monarquia.

A identidade dos dois homens presos e a motivação para o ataque ainda não foram divulgados. Macron visitava a região de Drôme, próxima à Lyon, para falar sobre o relaxamento das normas sanitárias e a volta à normalidade com o controle da pandemia de Covid-19 no país.

O Palácio do Eliseu confirmou o ato como uma tentativa de atacar Macron, mas recusou comentários adicionais.