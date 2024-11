Lula recebe no Palácio do Planalto o presidente eleito do Uruguai

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu na manhã desta sexta-feira, 29, o presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi, no Palácio do Planalto. Este foi o primeiro encontro entre os dois desde as eleições no país vizinho, no último domingo 27, que marcou o retorno da coalizão de centro-esquerda Frente Ampla ao poder, com a derrota da centro-direita do atual líder uruguaio, Luis Lacalle Pou.

O governo brasileiro comemorou a vitória de Orsi, já que a proximidade ideológica entre ele e o petista pode ser valiosa em um momento de relações difíceis na América do Sul. Em especial devido ao ultraliberal Javier Milei, que no comando da Argentina se afastou diplomaticamente do governo Lula.

Aliado bem-vindo

Orsi, 57, era o favorito para as eleições no Uruguai, mas o pleito foi apertado. Com a sua vitória no domingo 24, ele vai encerrar cinco anos de governo de centro-direita, sob o Partido Nacional de Lacalle Pou. Pragmático, o uruguaio não antagonizou Lula de forma veemente, como Milei, mas mostrou oposição a iniciativas brasileiras no sentido de retomar o processo de integração na América do Sul.

A vitória do pupilo de José “Pepe” Mujica, ex-presidente do Uruguai que se tornou ícone da esquerda latino-americana — e amigo pessoal do petista — pode trazer alívio ao governo brasileiro na relação com os países do Cone Sul. Se na Argentina Javier Milei virou pedra no sapato para Lula, a presença de mais um líder de esquerda na região pode azeitar negociações, em especial em relação a temas comuns, como o Mercosul.

Um dos principais projetos do Mercosul hoje é finalizar o acordo de livre-comércio com a União Europeia. O objetivo é que o pacto saia até o final deste ano, mas a França e a Itália ainda apresentam resistência, devido à ameaça que produtos latino-americanos mais baratos podem representar para suas respectivas agriculturas nacionais.

Mas será mais difícil ainda concluir as negociações caso os membros do Mercosul não estejam unidos. Lacalle Pou defende que os membros do grupo sejam permitidos a realizar acordos independentes com outros países, porque o processo em grupo é mais burocrático, demorado e complexo – e vem buscando um acordo comercial com a China. Com a chegada de Orsi, o governo brasileiro pode esperar uma postura mais positiva em relação ao funcionamento do Mercosul como bloco.

Trocas intensas e imediatas

Lula já havia conversado com Orsi por telefone no dia seguinte às eleições para parabenizá-lo. O brasileiro disse que pretende encontrar Orsi durante a cúpula do Mercosul, que será realizada no Uruguai nos próximos dias 5 e 6 de dezembro, e também mandou um abraço ao ex-presidente Mujica, segundo comunicado divulgado pelo Planalto.

“Na manhã desta segunda-feira, 25 de novembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ligou para o presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi, para parabenizá-lo pela vitória no país vizinho. O presidente também mandou, por Orsi, um abraço ao ex-presidente Pepe Mujica”, afirma o texto. “Lula comunicou que irá visitar o Uruguai no dia 6 de dezembro, para a cúpula do Mercosul, quando pretende se encontrar com o presidente eleito e o ex-presidente”.

O presidente brasileiro também já havia usado suas redes sociais para parabenizar o presidente eleito.

“Quero congratular o povo uruguaio pela realização de eleições democráticas e pacíficas e, em especial, o presidente eleito Yamandú Orsi, a Frente Ampla e meu amigo Pepe Mujica pela vitória no pleito de hoje”, afirmou Lula em uma postagem no X, antigo Twitter.

“Essa é uma vitória de toda a América Latina e do Caribe. Brasil e Uruguai seguirão trabalhando juntos no Mercosul e em outros fóruns pelo desenvolvimento justo e sustentável, pela paz e em prol da integração regional”, completou.