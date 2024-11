Yamandú Orsi, de centro-esquerda, é eleito presidente do Uruguai

Com cerca de 95% das urnas apuradas, Yamandú Orsi, da Frente Ampla, de centro-esquerda, foi eleito presidente do Uruguai, vencendo o candidato de centro-direita, Álvaro Delgado. Orsi, que foi pupilo do ex-presidente José Mujica, marcará o retorno da esquerda ao poder no país. A votação no país começou às 8h e terminou às 19h30. Cerca de 2,7 milhões de pessoas compareceram às urnas, quase 90% do total de eleitores aptos a votar.

Em seu discurso da vitória, Orsi agradeceu os votos recebidos e disse que respeita as opiniões diferentes. “Eu serei o presidente que construirá uma sociedade mais integrada, onde, além disso, apesar das diferenças, jamais ninguém poderá ficar para trás do ponto de vista econômico, social e político”, disse. Durante a campanha o agora presidente eleito se definiu como um representante da “esquerda moderna”.

O atual presidente, Luis Lacalle Pou, impedido constitucionalmente de reeleger, ligou para Orsi para parabenizá-lo e colocar o governo à disposição para a transição de poder. Já o adversário, Delgado, reconheceu a derrota. “Quero enviar aqui, com todos esses atores da coalizão, um grande abraço e uma saudação a Yamandú Orsi”, disse Delgado.

Orsi, de 57 anos, é ex-prefeito de Canelones, segunda maior cidade do Uruguai, e professor de história. Ele governará o país até 2030.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou Orsi pela vitória. “Quero congratular o povo uruguaio pela realização de eleições democráticas e pacíficas e, em especial, o presidente eleito Yamandú Orsi, a Frente Ampla e meu amigo Pepe Mujica pela vitória no pleito de hoje”, escreveu Lula no X.”Essa é uma vitória de toda a América Latina e do Caribe. Brasil e Uruguai seguirão trabalhando juntos no Mercosul e em outros fóruns pelo desenvolvimento justo e sustentável, pela paz e em prol da integração regional”, completou.