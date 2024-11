A trama de ‘Mania de Você’ que não faz o menor sentido

Atual novela das 9 da Globo, Mania de Você tem sido alvo de críticas do público por vários motivos, entre eles, a trama sem sentido do pen drive que contém a prova de que Mavi (Chay Suede) matou Molina (Rodrigo Lombardi) na primeira fase da história.

No folhetim escrito por João Emanuel Carneiro, houve, por alguns meses, o mistério sobre quem teria assassinado o vilão do começo da novela. Os suspeitos eram Mavi, Viola (Gabz), Luma (Agatha Moreira), Mércia (Adriana Esteves) e Rudá (Nicolas Prattes) — todos que estavam no escritório do empresário na hora em que ele foi baleado e morto e que tinham motivo para acabar com sua vida.

Em uma virada pouco climática, foi revelado que o autor do disparo foi Mavi, graças às gravações das câmeras de segurança instaladas no local — algo que a polícia não teve acesso, apenas o personagem de Chay Suede tinha para si. Mércia, então, conseguiu os registros e salvou tudo em um pen drive. O dispositivo que guarda arquivos digitais — e que já foi aposentado pela maioria das pessoas graças à chegada das nuvens de memória — foi escondido em um convento no Rio de Janeiro por Mércia, que o deixou aos cuidados de uma freira amiga do passado, depois acabou roubado por Luma e estava guardado com Cida (Victoria Rossetti), uma pessoa de sua confiança.

Agora, Luma prometerá entregar a prova que inocenta Rudá do crime de matar Molina, mas a jovem descobrirá que Mércia roubou de volta o tal do pen drive de Cida, o substituindo por outro com gravações de desenhos animados. As duas entrarão em conflito por causa do objeto valioso pra Rudá.

Toda a confusão envolvendo o pen drive não faz sentido porque, como mencionado anteriormente, hoje em dia é possível subir arquivos em uma nuvem e acessá-los de qualquer aparelho eletrônico. Além disso, se a questão é usar o bendito dispositivo, por qual motivo tanto Mércia quanto Luma não podem fazer outras cópias, passando o vídeo para vários pen drives?

Continua após a publicidade

João Emanuel já admitiu no passado ser um analfabeto digital. Durante a exibição de Avenida Brasil (2012), uma das melhores novelas dos anos 2010, o autor também fez a protagonista Nina (Débora Falabella) manter fotos comprometedoras da vilã Carminha (Adriana Esteves) em cópias físicas e em um pen drive. Passados doze anos, o autor acabou cometendo um novo deslize em Mania de Você ao não se atualizar às novas tecnologias, de fato.

Mania de Você também conta com a colaboração de Vincent Villari, Marcia Prates, Eliane Garcia, Marina Luísa Silva e Zé Dassilva e pesquisa de texto de Marta Rangel; tem direção artística de Carlos Araujo, direção geral de Noa Bressane e direção de Walter Carvalho, Guilherme Azevedo, Philippe Barcinski e Igor Verde; com produção é de Gustavo Rebelo, Luís Otávio Cabral e Lucas Zardo, e a direção de gênero é assinada por José Luiz Villamarim.

