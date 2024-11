A atriz que cometeu a maior gafe em gravação de Roberto Carlos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sophie Charlotte, Leticia Colin e Dira Paes marcaram presença na gravação do especial de final de ano de Roberto Carlos, que celebra o marco de 50 especiais na TV Globo, no show realizado no Allianz Parque, em São Paulo nesta quarta-feira, 27. Em dado momento, visivelmente nervosa, Colin errou a letra de Olha, pedindo para repetir a gravação. No Mais você desta quinta-feira, 28, ela confessou o erro. “Errei, pedi desculpas e falei que precisava cantar de novo”.

As atrizes chegaram a ensaiar no estúdio do cantor, em sua casa, no Rio, no começo do mês. Pelo visto, não foi suficiente. O RC 50 vai ao ar em dezembro na TV Globo, logo após Mania de Você e tem produção de Maiana Timoner e Rodrigo Tapias, direção geral de Angélica Campos e direção de gênero de Boninho.