O novo revés de Luciano Hang na Justiça

O Poder Judiciário de Santa Catarina determinou que o Google bloqueie anúncios falsos envolvendo o empresário Luciano Hang e suas lojas Havan. A decisão é da 2ª Vara Cível de Brusque, no Vale do Itajaí, e foi publicada na segunda-feira, 25. De acordo com a decisão, a gigante da tecnologia tem 48 horas para verificar todos os anúncios atuais e bloquear todos que forem tentativas de golpes que usem o nome, imagem e marca de Hang. A pena para descumprimento da sentença é de 200 mil reais por propaganda ilegal publicada.

A defesa de Hang e da Havan entraram com uma ação. O argumento é que as imagens das lojas e do empresário estavam sendo utilizadas por golpistas que usam inteligência artificial para fabricarem vídeos falsos. Já as vítimas dessas propagandas falsas entram com ações contra a Havan pedindo ressarcimento. Esses anúncios ilícitos apareciam nos links patrocinados do mecanismo de buscas.