Lula parabeniza esquerdista Yamandú Orsi por vitória em eleições no Uruguai

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou, na noite de domingo 24, o esquerdista Yamandú Orsi pela vitória nas eleições presidenciais do Uruguai. Ele derrotou o candidato da centro-direita, Álvaro Delgado, membro do Partido Nacional, atualmente no poder.

“Quero congratular o povo uruguaio pela realização de eleições democráticas e pacíficas e, em especial, o presidente eleito Yamandú Orsi, a Frente Ampla (partido de Orsi) e meu amigo Pepe Mujica pela vitória no pleito de hoje”, afirmou Lula em uma postagem no X, antigo Twitter.

A vitória do pupilo de José “Pepe” Mujica, ex-presidente do Uruguai que tornou-se ícone da esquerda latino-americana – e amigo pessoal do petista – pode trazer alívio para o governo brasileiro na relação com os países do Cone Sul. Se na Argentina Javier Milei virou pedra no sapato para Lula, a presença de mais um líder de esquerda na região pode azeitar negociações, em especial em relação a temas comuns como o Mercosul.

“Essa é uma vitória de toda a América Latina e do Caribe. Brasil e Uruguai seguirão trabalhando juntos no Mercosul e em outros fóruns pelo desenvolvimento justo e sustentável, pela paz e em prol da integração regional”, completou Lula.

Continua após a publicidade

Um dos principais projetos do Mercosul hoje é finalizar o acordo de livre comércio com a União Europeia. O objetivo é que o pacto saia até o final deste ano, mas a França e a Itália ainda apresentam resistência devido à ameaça que produtos mais baratos latino-americanos podem representar para suas respectivas agriculturas nacionais.

Mas será mais difícil ainda concluir as negociações caso os membros do Mercosul não estejam unidos. O presidente cessante do Uruguai, Luis Lacalle Pou, defende que os membros do bloco sejam permitidos a realizar acordos independentes com outros países, porque o processo em grupo é mais burocrático, demorado e complexo. Com a chegada de Orsi, o governo brasileiro pode esperar uma postura mais positiva em relação ao funcionamento do Mercosul como bloco.