Lula pede cessar-fogo israelense em Gaza e liberação de reféns do Hamas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu, nesta quarta-feira, 11, que haja um cessar-fogo na Faixa de Gaza para que civis possam deixar a região, que tem sido repetidamente bombardeada por Israel desde os ataques do Hamas no sábado 7. O petista também pediu a liberação dos reféns sequestrados pelo grupo, que somam cerca de 150 pessoas.

“É preciso que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias. É preciso que Israel cesse o bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães deixem a Faixa de Gaza através da fronteira com o Egito. É preciso que haja um mínimo de humanidade na insanidade da guerra”, declarou o presidente.

De acordo com ele, crianças jamais poderiam ser feitas de reféns, não importa em que lugar do mundo. Nesta quarta-feira, Israel confirmou que há brasileiros entre os cativos, bem como outras nacionalidades.

Lula também fez um apelo ao secretário-geral da ONU, António Guterres, e à comunidade internacional para lançarem mão de “todos os recursos para pôr fim à mais grave violação aos direitos humanos no conflito no Oriente Médio”.

“É urgente uma intervenção humanitária internacional. É urgente um cessar fogo em defesa das crianças israelenses e palestinas”, afirmou no comunicado, destacando que o Brasil, na presidência provisória do Conselho de Segurança da ONU, se juntará aos esforços para que o conflito cesse “de imediato e em definitivo”.

Foi a declaração mais forte do governo sobre o conflito até agora, mas Lula não classificou o Hamas como um grupo terrorista, como pede Israel.

Resgate de nacionais

Nesta quarta-feira, pousou em Brasília o primeiro avião da FAB de repatriação de brasileiros, com 211 passageiros. Espera-se que haja novos voos todos os dias até domingo, 15, também com cerca de 210 lugares cada.

Agora, as autoridades brasileiras preparam uma operação para retirar 30 nacionais residentes na Faixa de Gaza, território palestino alvo de conflitos desde o último sábado. A data de saída segue incerta, mas o embaixador Alessandro Candeas, chefe do Escritório de Representação do Brasil em Ramala, na Cisjordânia, afirmou nesta terça-feira que a maior parte dos preparativos já foi feita.

No entanto, o posto fronteiriço de Rafah, por onde os ônibus com os brasileiros irá passar, foi alvo de bombardeios da Força Aérea Israelense entre segunda e terça-feira. O trecho, localizado ao sul, é um dos únicos caminhos para fora de Gaza que não é controlado por Israel. Por conta dos ataques, a passagem chegou a ser fechada ao longo dos últimos dias.

