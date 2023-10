Troca de ataques entre Israel e Líbano aumenta risco de escalada da guerra

Os bombardeios de Israel atingiram cidades do sul do Líbano nesta quarta-feira, 11, em resposta a um novo ataque de foguetes do grupo terrorista islâmico Hezbollah. A troca de disparos, no quarto dia de conflito com o Hamas, que controla a Faixa de Gaza, aumenta risco de escalada da guerra.

O Hezbollah disse ter disparado mísseis de precisão contra Israel depois da morte de seus membros em bombardeios no início desta semana, prometendo respostas “decisivas” aos ataques em território libanês, especialmente os mortais. Em resposta, os militares israelenses afirmaram que estavam atacando o Líbano depois que uma de suas posições no norte, perto da cidade de Arab al-Aramshe, foi alvo de tiros antitanque.

+ Ataques aéreos israelenses deixaram nove funcionários da ONU mortos

Moradores da cidade de Rmeish, no sul do Líbano, disseram que bombardeios israelenses ocorreram nas proximidades. Os libaneses que vivem nessas cidades dizem que a violência recente trouxe de volta memórias de 2006, quando Israel e o Hezbollah, apoiado pelo Irã, travaram uma intensa guerra durante um mês.

Tanto o Hezbollah quanto a facção palestina Hamas reivindicaram ataques do Líbano contra Israel na última terça-feira, 10. A eclosão da violência ao longo da fronteira ocorreu depois que o Hamas lançou um ataque contra Tel-Aviv durante o fim de semana, provocando uma campanha de bombardeio israelense contra Gaza.

