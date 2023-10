Primeiro voo para resgate de brasileiros decola de Israel

O Itamaraty informou nesta terça-feira, 10, que o primeiro voo de resgate de brasileiros em Israel decolou de Tel Aviv, com 211 passageiros. O avião da FAB deve pousar em Brasília no início da madrugada desta quarta-feira, 10.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, estão previstos mais cinco voos até o próximo domingo, 15 de outubro.

Para pedir a repatriação, brasileiros devem se inscrever por meio de um formulário online no site da Embaixada de Tel Aviv, e os candidatos estão sendo acomodados em listas de prioridades – como idosos, crianças e pessoas portadoras de deficiência.

O Itamaraty também prioriza aqueles que não conseguiram ou não tem condições de adquirir passagens aéreas. O aeroporto Ben-Gurion continua a operar.

Além disso, o governo brasileiro segue em contato com os brasileiros na Faixa de Gaza e com as autoridades responsáveis na região. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a Embaixada do Brasil no Cairo está verificando com as autoridades egípcias a possibilidade de retirar cidadãos brasileiros da Faixa de Gaza por meio do Egito.

No domingo 8, o governo brasileiro informou que havia seis aeronaves prontas para a repatriação dos brasileiros. Até o momento, no entanto, serão priorizados os voos das duas aeronaves KC-30 – os maiores aviões da FAB, com capacidade para mais passageiros e maior autonomia de voo.

O cronograma prevê partidas diárias a partir de Tel Aviv, sempre às 18h no horário local (12h em Brasília).

Cronograma:

Terça-feira (10): avião KC-30, com até 210 passageiros. Faz voo sem escalas e pousa à 1h de quarta-feira (11) em Brasília.

Quarta-feira (11): avião KC-30, com até 210 passageiros. Faz voo sem escalas e pousa às 23h do mesmo dia no Galeão, no Rio.

Quinta-feira (12): avião KC-390, com até 60 passageiros. Faz paradas em Lisboa (Portugal), na Ilha do Sal (Cabo Verde) e no Recife, e depois desembarca às 11h de sexta (13) em Guarulhos (SP).

Sexta-feira (13): avião KC-30, com até 210 passageiros. Faz voo sem escalas e pousa às 23h do mesmo dia no Galeão, no Rio.

Sábado (14): avião KC-30, com até 210 passageiros. Faz voo sem escalas e pousa às 23h do mesmo dia no Galeão, no Rio.

