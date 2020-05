Kim Jong-un reaparece após 20 dias, informa agência norte-coreana

O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, compareceu à inauguração de uma fábrica de fertilizantes em Pyongyang nesta sexta-feira, 1º (sábado, no horário local), informou a agência de notícias estatal KCNA, encerrando assim os rumores sobre a saúde do líder da nação. Foi a primeira aparição pública em 20 dias de Kim, que chegou a ter sua morte especulada pela imprensa internacional.

A informação da KCNA foi posteriormente confirmada pela agência sul-coreana Yonhap, que monitora o governo do país vizinho. No entanto, não há imagens da participação de Kim no evento até o momento.

A última vez que Kim Jong-un compareceu a um ato oficial foi no último dia 11, ao presidir uma reunião do Partido dos Trabalhadores da Coreia. A ausência do líder da nação nas comemorações do 108º aniversário do nascimento de seu avô, o fundador do regime norte-coreano Kim Il-sung, em 15 de abril, levantou dúvidas sobre sua saúde.

No último dia 20, fontes do Departamento de Inteligência dos Estados Unidos informaram à emissora americana CNN que Kim estava em tratamento após passar por uma cirurgia cardiovascular no início do mês. Diversos meios, como a revista japonesa Shukan Gendai e o o site norte-americano TMZ chegaram a falar em morte cerebral e “estado vegetativo”, mas não só a Coreia do Norte como as vizinhas China e Coreia do Sul sempre negaram qualquer problema de saúde.