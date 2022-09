Justiça argentina prende terceiro suspeito de ataque a Cristina Kirchner

A juíza María Eugenia Capuchetti ordenou a prisão de uma jovem, de sobrenome Díaz, na noite de segunda-feira 12 por estar envolvida no atentado contra a vida da vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Segundo autoridades, ela era amiga do casal que planejou o ataque.

De acordo com o jornal argentino Clarín, a prisão ocorreu em função da análise do celular de Brenda Uliarte, namorada de Fernando Sabag Montiel, autor do ataque. Uliarte trocou mensagens com Díaz horas após o ataque contra Kirchner, comunicações de “conteúdo forte e importante”, levantando suspeitas de que a jovem possa estar ligada ao plano.

O celular de Uliarte virou peça chave no caso, tratado como tentativa de homicídio. Das informações da perícia do aparelho, surgiram elementos que corroboraram que houve outra tentativa de atentado contra o vice-presidente que “não se concretizou”.

Diante das novas informações, o promotor responsável, Carlos Rívolo, pediu à juíza que intimasse Sabag Montiel, que por duas vezes se recusou a responder perguntas, e Uliarte, que na semana passada havia dito que nada tinha a ver com os fatos investigados. Seu companheiro também disse que “Brenda não teve nada a ver com isso e nem eu”, sem produzir evidências.

O casal é acusado de ter objetivado “matar Cristina Elisabet Fernández de Kirchner – Vice-Presidente da Nação e Presidente da Honorável Câmara de Senadores da Nação –, contando para isso com o planejamento e acordo prévio entre os dois”.

Na hora de estudar todo o conteúdo do celular, os investigadores ampliaram a rede de pessoas que poderiam estar envolvidas no atentado. Como resultado desse material, busca-se determinar as participações e os diferentes papéis no “planejamento do ataque”.

As mensagens mais relevantes foram as trocadas por Sabag Montiel e Uliarte antes de quinta-feira, 1º de setembro. Nas conversas, o casal fala sobre a presença de câmeras no local, além de discutir detalhes dos horários e da movimentação dos militantes.

“Ela (a vice-presidente) já subiu, acho que ela não vai sair mais a essa hora, então é isso, sai, eu vou lá, fica aí. Não traga nada”, disse ele em mensagem de texto.

Até agora, eles foram os únicos dois acusados ​​e detidos no caso. No entanto, não se descarta que o número de pessoas envolvidas seja maior. Uliarte trocou mensagens, após o ataque, com sua amiga de sobrenome Díaz, que se tornou o terceiro detido no quadro do processo.