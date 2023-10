Jovem brasileira desaparecida em Israel tem morte confirmada pela família

Atualizado em 10 out 2023, 13h06 - Publicado em 10 out 2023, 12h57

Por Amanda Péchy Atualizado em 10 out 2023, 13h06 - Publicado em 10 out 2023, 12h57

A brasileira Bruna Valeanu, que estava desaparecida desde sábado 7, quando o grupo terrorista Hamas atacou uma rave, em Israel, foi encontrada morta nesta terça-feira, 10. A informação foi confirmada pela família da jovem nas redes sociais.

A carioca tinha 24 anos estava na festa rave Universo Paralello com amigos, quando os terroristas do Hamas chegaram. Equipes de resgate encontraram ao menos 260 corpos no local onde era realizado o evento de música eletrônica.

De acordo com os presentes, o ataque provocado pelo Hamas começou com foguetes e foi seguido por tiros disparados contra a multidão. Por se tratar de um local aberto, as pessoas não tinham onde se abrigar.

Bruna vivia em Israel há 8 anos, e estudava comunicação e marketing. Lá também moram sua mãe e a irmã mais velha, Florica, que confirmou a morte por meio de comunicado no Facebook.

“É com muita dor e minha ficha não caiu eu me despeço”, escreveu Florica em uma postagem. “Te amo pra sempre Bruna! Além da matéria.”

Segundo a irmã, o funeral da jovem ocorrerá nesta terça-feira, no Cemitério de Yarkon, na cidade de Petah Tikva, do distrito Central em Israel.

Bruna tinha dupla nacionalidade. Ela nasceu no Rio de Janeiro mas também era israelense. Sua última comunicação com a família foi no sábado por volta das 9h, quando contou ter testemunhado disparos e mortes à sua volta.

As vítimas brasileiras do Hamas

Também nesta terça, o Itamaraty confirmou a morte do cidadão brasileiro Ranani Nidejelski Glazer, natural do Rio Grande do Sul, vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro, em Israel.

“Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Ranani, o Governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis”, disse o Ministério das Relações Exteriores em comunicado.

Ranani estava desaparecido desde sábado 7, após o início do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Ele estava na rave Universo Paralello, que foi invadida por homens armados no sábado 8. O evento de música eletrônica acontecia no deserto de Negev, perto de Re-im, no sul de Israel, a menos de 20 quilômetros da Faixa de Gaza.

Ele morava em Israel há sete anos, tinha cidadania israelense e prestou serviço militar no país. Em abril, em uma postagem em suas redes sociais, ele destacou o gosto por festas como o evento onde estava quando começou o ataque do Hamas.

Outra brasileira, Karla Stelzer Mendes, de 41 anos, também foi identificada como desaparecida. Com nacionalidade israelense, ela é mãe de um jovem de 19 anos, membro do exército de Israel.

Karla estava na mesma rave com o namorado, Gabi Azulay, que, como ela, não foi mais visto deste a investida do grupo terrorista.

