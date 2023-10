Israel diz que encontrou 1.500 corpos de integrantes do Hamas após ataques

Atualizado em 10 out 2023, 07h13 - Publicado em 10 out 2023, 06h36

O porta-voz das forças militares de Israel Richard Hecht disse nesta terça-feira, 10, que cerca de 1.500 corpos de integrantes do Hamas foram encontrados dentro do território israelense e ao redor da Faixa de Gaza após ataques em resposta à ofensiva do grupo extremista armado iniciada no último sábado.

Segundo Hecht, as forças de segurança haviam “restaurado por completo o controle da fronteira” com Gaza. “Desde ontem à noite, sabemos que ninguém entrou”, mas “as infiltrações ainda podem ocorrer”, afirmou.

No quarto dia, a guerra já soma mais de 1.600 mortos de ambos os lados, incluindo civis e crianças. Do lado israelense, foram reportados ao menos 900 vítimas, enquanto autoridades palestinas informaram ao menos 700 mortes.