Itamaraty confirma que brasileiro foi morto pelo Hamas em rave em Israel

O Itamaraty confirmou, nesta terça-feira, 10, a morte do cidadão brasileiro Ranani Nidejelski Glazer, natural do Rio Grande do Sul, vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro, em Israel.

“Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Ranani, o Governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis”, disse o Ministério das Relações Exteriores em comunicado.

Ranani estava desaparecido desde sábado 7, após o início do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Ele estava na rave Universo Paralello, que foi invadida por homens armados no sábado 8. O evento acontecia no deserto de Negev, perto de Re-im, no sul de Israel, a menos de 20 quilômetros da Faixa de Gaza.