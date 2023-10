Ataque durante festival de música deixa ao menos 260 mortos em Israel

Equipes de resgate encontraram ao menos 260 corpos no local onde era realizada a rave Universo Parallelo, no sábado, 7. De acordo com os presentes, o ataque provocado pelo Hamas começou com foguetes e foi seguido por tiros disparados contra a multidão. Por se tratar de um local aberto, as pessoas não tinham onde se abrigar.

Evento de origem brasileira, o Universo Parallelo foi realizado por um produtor israelense no kibutz de Re’im, no sul de Israel, perto da Faixa de Gaza. O local é conhecido pelas festas do tipo. Há um brasileiro entre os feridos no festival e outros três estão desaparecidos.

“Estamos profundamente chocados com os últimos acontecimentos em Israel envolvendo ataques simultâneos sem precedentes em diversas regiões do país pelo Hamas”, escreveram os organizadores na página do Universo Parallelo nas redes sociais. “Consternados e extremamente abalados, nossos pensamentos estão com as vítimas e familiares nesse momento de dor, tristeza e indignação. A violência não tem lugar na sociedade, seja ela em qual território for.”

De acordo com o grupo Zaka, composto por voluntários que auxiliam na resposta a emergências comunitárias em Israel, ainda há corpos não identificados. Participantes do festival são dados como desaparecidos, e as famílias estão publicando fotos nas redes sociais como forma de conseguir respostas.

Vídeos captados de celulares mostram o desespero dos participantes do evento, que correm e tentam se abrigar em carros parados no local.

BREAKING: Search and rescue mission at Nova festival next to Rei’m in Israel has been completed,

260 bodies of Israeli civillians taking part in this peaceful festival were recovered

-Emergency services pic.twitter.com/rNMB8HTBN3

Continua após a publicidade

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) October 8, 2023