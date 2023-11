Itamaraty se movimenta após 3ª lista de saída de Gaza sem brasileiros

O ministro das Relações Exteriores do governo Lula, Mauro Vieira, telefonou nesta sexta-feira, 3, para seu homólogo israelense, Eli Cohen. Segundo o Itamaraty, os dois discutiram a saída de brasileiros da Faixa de Gaza.

“O ministro Mauro Vieira falou hoje novamente ao telefone com o ministro de Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen. Vieira reiterou as gestões pela liberação da passagem dos brasileiros retidos em Gaza, para que possam ser imediatamente repatriados ao Brasil, via Egito”, declarou o Itamaraty na plataforma X, antigo Twitter.

“Foi o terceiro telefonema entre ambos os ministros nas últimas semanas e o primeiro, desde a abertura do posto fronteiriço de Rafah, entre o Egito e a Faixa de Gaza, que ocorreu na última quarta-feira, 1º/11”, completou o comunicado.

A conversa ocorreu no terceiro dia consecutivo em que nacionais estrangeiros são permitidos a deixar a zona de guerra pela passagem de Rafah, antes aberta apenas para a entrada controlada de ajuda humanitária. Todos os dias, o governo do Egito publica uma lista com o nome dos cidadãos autorizados a cruzar a fronteira. Cidadãos brasileiros ainda não foram incluídos em nenhuma delas.

A lista informada pelo governo do Egito nesta sexta-feira, 3, tinha 571 nomes de nacionais da Alemanha, Estados Unidos, Itália, Indonésia, México e Reino Unido. Com 367, americanos foram a maioria – como na véspera, quando 400 nomes eram de cidadãos dos Estados Unidos. Britânicos, por sua vez, nesta terça, foram 127 dos selecionados.

A primeira lista foi divulgada na quarta-feira, 1º, com cerca de 500 pessoas da Austrália, Áustria, Bulgária, Finlândia, Indonésia, Jordânia, Japão e República Tcheca. A segunda, divulgada na quinta, 2, contemplou 576 cidadãos dos Estados Unidos, México, Hungria, Croácia, Coreia do Sul, Azerbaijão, Grécia, Chade, Bahrein, Itália, Suíça, Sri Lanka, Holanda, Bélgica e Macedônia do Norte.

Até o momento, segundo a embaixada, 34 pessoas pediram a ajuda do Brasil para deixar a região controlada pelo Hamas, sendo 24 brasileiros e dez palestinos que pretendem emigrar para o Brasil. Conforme afirmou o embaixador do país em Israel, Fred Mayer, ainda não existe previsão para que essa retirada ocorra.

O acordo para a saída de estrangeiros foi firmado por Israel, Hamas e Egito, com mediação do Catar.

