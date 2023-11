Estrangeiros começam a deixar Gaza, mas brasileiros ainda aguardam

Pela primeira vez desde o início do conflito entre Israel e Hamas, em 7 de outubro, a fronteira entre o Egito e Rafah, cidade no sul da Faixa de Gaza, foi aberta para a passagem de estrangeiros, nesta quarta-feira, 1º. A abertura ocorreu após acordo mediado pelo Catar com Israel, Egito e Hamas, informou uma fonte à agência Reuters.

O grupo de brasileiros que aguarda em Rafah não foi incluído na primeira lista, que conta com cerca de 500 nomes e poderá deixar a zona de conflito, informou o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas.

“Acredito que em breve novas listas serão publicadas e espero que nossos brasileiros estejam nelas”, afirmou Candeas. Segundo a embaixada, 34 pessoas pediram ajuda do Brasil para deixar a região controlada pelo Hamas, sendo 24 brasileiros e dez palestinos que pretendem imigrar para o Brasil.

Ambulâncias também foram vistas na fronteira para receber pacientes palestinos feridos. Ainda não se sabe até quando a passagem ficará aberta e nem se todas as pessoas com passaportes estrangeiros vão conseguir atravessar a passagem nesta quarta.

No primeiro grupo que deixará Gaza estão pessoas da Austrália, Áustria, Bulgária, Finlândia, Indonésia, Jordânia, Japão e República Tcheca. A lista também traz nomes de integrantes da Cruz Vermelha e de ONGs, segundo o embaixador brasileiro.

