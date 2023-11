Nova lista de estrangeiros que deixarão Faixa de Gaza não tem brasileiros

Uma nova lista de estrangeiros que poderão deixar a Faixa de Gaza através da passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, foi divulgada nesta quinta-feira, 2, mas ainda não conta com brasileiros, informou o embaixador do Brasil na Cisjordânia, Alessandro Candeas.

De acordo com a relação divulgada pelo diplomata, 576 pessoas foram autorizadas a atravessar a fronteira, sendo 400 dos Estados Unidos. Cidadãos do Azerbaijão, Bahrein, Bélgica, Coreia do Sul, Croácia, Grécia, Holanda, Hungria, Itália, Macedônia, México, Suíça, Sri Lanka e Chade também poderão sair da região em guerra.

Segundo a embaixada, 34 pessoas pediram a ajuda do Brasil para deixar a região controlada pelo Hamas, sendo 24 brasileiros e dez palestinos que pretendem imigrar para o Brasil.

O acordo para saída de estrangeiros foi firmado por Israel, Hamas e Egito, com mediação do Catar. Até o momento, a guerra entre Israel e Hamas deixou ao menos 10 mil mortos.