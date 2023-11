Brasileiros ficam fora da 3ª lista de estrangeiros que deixarão Gaza

Uma terceira lista de estrangeiros que poderão deixar a Faixa de Gaza através da passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, foi divulgada nesta sexta-feira, 3, mas novamente não contempla brasileiros, informou o embaixador do Brasil na Cisjordânia, Alessandro Candeas.

A nova relação traz 571 nomes de cidadãos dos Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Indonésia, Alemanha e México. Os americanos, assim como na segunda lista, são maioria, com 367 nomes, enquanto os britânicos são 127.

A primeira lista foi divulgada na quarta-feira, 1º, com cerca de 500 pessoas da Austrália, Áustria, Bulgária, Finlândia, Indonésia, Jordânia, Japão e República Tcheca. A segunda, divulgada na quinta, 2, contemplou 576 cidadãos dos Estados Unidos, México, Hungria, Croácia, Coreia do Sul, Azerbaijão, Grécia, Chade, Bahrein, Itália, Suíça, Sri Lanka, Holanda, Bélgica e Macedônia do Norte.

Até o momento, segundo a embaixada, 34 pessoas pediram a ajuda do Brasil para deixar a região controlada pelo Hamas, sendo 24 brasileiros e dez palestinos que pretendem emigrar para o Brasil. Conforme afirmou o embaixador do país em Israel, Fred Mayer, ainda não existe previsão para que essa retirada ocorra.

O acordo para a saída de estrangeiros foi firmado por Israel, Hamas e Egito, com mediação do Catar.

Continua após a publicidade