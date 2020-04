Itália registra menor número de mortes por coronavírus desde 19 de março

O número de mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) na Itália arrefeceu neste domingo, 12. Segundo dados oficiais, o país europeu, um dos mais atingidos no mundo pela pandemia, registrou 431 novas mortes nas últimas 24 horas. Apesar de a situação ser trágica – o país conta com mais de 156.000 casos da enfermidade confirmados –, é o número mais baixo de vítimas fatais por dia desde 19 de março. No sábado 11, 619 pessoas morreram no país.

Com quase 20.000 mortes, a Itália é o segundo país mais atingido pela pandemia no mundo, depois dos Estados Unidos, mas vê seu número de hospitalizações recuar nos últimos dias, com a queda na quantidade de pacientes em terapia intensiva pelo nono dia consecutivo. No país, há pelo menos 27.847 pacientes hospitalizados com os sintomas, sendo que 3.343 estão em terapia intensiva e mais 71.063 estão em isolamento domiciliar.

Outro alento é que o número de pessoas recuperadas do vírus já soma 34.211, um aumento de 2.477 neste domingo. “A diminuição da pressão em nossas estruturas hospitalares continua”, disse o chefe da Proteção Civil, Angelo Borrelli. “Com as medidas adotadas, conseguimos reduzir a pressão sobre o principal pilar do nosso sistema de saúde”, disse Luca Richeldi, pneumologista do Hospital Gemelli, em Roma.

Esse controle da propagação é muito sensível na Lombardia, com mais da metade dos mortos na península. Suas autoridades registraram 111 vítimas fatais nas últimas 24 horas, o menor número diário desde 14 de março. Segundo Giulio Gallera, responsável da Saúde da região, o número de óbitos é “muito menor do que ontem e depois de tantos dias, há uma boa tendência de queda”.

Continua após a publicidade

Nos Estados Unidos, infelizmente, a escalada na quantidade de mortos pela enfermidade é trágica. Já são ao menos 21.411 vítimas fatais. O número de casos confirmados, por sua vez, já está acima de 535.000. O país adotou a política de testar o maior número de pessoas possível recentemente, como forma de evitar a disseminação do vírus.

A Espanha, após três dias consecutivos de redução no número de vítimas fatais, reportou 619 óbitos, um aumento na quantidade de mortes pela enfermidade. Terceiro país do mundo com mais mortes por Covid-19, atrás dos Estados Unidos e da Itália, a Espanha registra um total de 16.972 vítimas fatais desde o início da pandemia. No sábado 11, o saldo diário caiu para 510 mortes, o número mais baixo desde 23 de março.

(Com Agência France Presse)