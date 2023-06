Itália planeja punição exemplar para turista que cravou nome no Coliseu

O ministro da Cultura italiano, Gennaro Sangiuliano, afirmou nesta terça-feira, 27, que deseja que uma punição exemplar seja aplicada ao turista que vandalizou uma parede do Coliseu, um dos principais pontos turísticos de Roma. Em um vídeo divulgado por um visitante americano, um outro homem é visto cravando a frase “Ivan + Hayley 23” na estrutura histórica de quase dois mil anos.

Apesar de ter sido confrontado pelo criador do vídeo, Ryan Lutz, o turista ri para a filmagem e ignora as reclamações. Em depoimento ao portal americano de notícias CNN, Lutz relatou ter ficado “estupefato” com o desrespeito ao patrimônio histórico e que teria notificado os guardas do local, mas que nada foi feito para impedir o ato.

Ainda não identificado, o turista tem sido principal alvo das autoridades italianas. Em um comunicado, Sangiuliano caracterizou a depredação “de um dos lugares mais famosos do mundo” como uma ocorrência “muito grave, indigno e um sinal de grande incivilidade”.

“Espero que quem fez isto seja identificado e punido de acordo com as nossas leis”, disse em uma publicação nas suas redes sociais.

Sob as leis italianas, o homem pode ser punido em ao menos 15 mil euros (cerca de 78.900 reais) e pode ter uma pena até cinco anos decretada. Acompanhando os críticos, a ministra do Turismo da Itália, Daniela Santanche, espera que o vândalo seja sancionado “para que ele entenda a gravidade do gesto” e que é inadmissível que visitantes “se sintam livres para se comportar dessa maneira”.

O incidente, no entanto, não foi isolado. De acordo com a Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA), a atração romana tem sido vandalizada sucessivamente nos últimos anos em ataques à estrutura que incluem desde inscrições até tentativas de roubo de pedras do monumento. Ainda em 2014, um russo foi penalizado em 20 mil euros (105.200 reais) e chegou a ser condenado a quatro anos de prisão, mas teve a ordem suspensa, por cravar a letra “K” no Coliseu.

