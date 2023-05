Ativistas do clima jogam carvão diluído na Fontana di Trevi; veja vídeo

Ativistas contra as mudanças climáticas do grupo Ultima Generazione (Última Geração, em tradução direta) jogaram carvão diluído na Fontana di Trevi, em Roma. Os nove manifestantes entraram na água, poluíram o local e ergueram o cartaz escrito “Não pagaremos por [combustíveis] fósseis”, enquanto gritavam que a Itália está morrendo. As águas cristalinas do ponto turístico ficaram turvas rapidamente, e funcionários locais foram acionados para limpar o mais rápido possível. Policiais chegaram ao local e prenderam os ativistas, segundo o The Guardian.

Blitz di Ultima Generazione a #Roma: gettato un liquido nero, carbone vegetale, nella Fontana di #Trevi. Segui il nostro canale Telegram dedicato all’ambiente e al cambiamento climatico 👉 https://t.co/eZDM15Uy6m pic.twitter.com/npVkVspPee — Ultimora.net – BREAKING NEWS (@ultimoranet) May 21, 2023

Em um comunicado divulgado à imprensa, o Ultima Generazione pediu o fim dos subsídios públicos aos combustíveis fósseis e ligou o ato às inundações mortais na região de Emilia-Romagna, no norte da Itália, nos últimos dias. O grupo ainda declarou que uma em cada quatro casas na Itália corre risco de inundação.

Roberto Gualtieri, prefeito de Roma, condenou veementemente o protesto: “Basta desses ataques absurdos ao nosso patrimônio artístico”, escreveu ele no Twitter. Na Europa, diversos ativistas têm vandalizado obras de arte em museus. “Agora será necessário fazer uma intervenção que vai comprometer recursos públicos e levar ao desperdício de 300.000 litros de água”, lamentou o político em outra postagem. A Fontana di Trevi é famosa por receber turistas do mundo inteiro que jogam moedas e fazem pedidos. Após o ataque, a fonte precisou ser completamente esvaziada para limpeza.

Basta con queste assurde aggressioni al nostro patrimonio artistico. Oggi imbrattata la #FontanadiTrevi. Costoso e complesso il ripristino, sperando che non ci siano danni permanenti. Invito gli attivisti a misurarsi su un terreno di confronto senza mettere a rischio i monumenti. — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) May 21, 2023

Oggi 9 attivisti hanno versato carbone vegetale nella #FontanadiTrevi. Grazie all’intervento tempestivo della Polizia locale evitato il peggio. Ora necessario un intervento che impegnerà risorse pubbliche e porterà allo spreco di 300 mila litri di acqua ▶️ https://t.co/IRowYI6X4z pic.twitter.com/N4YLRb92se — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) May 21, 2023