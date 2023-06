Roma reabre para visitação praça onde Júlio César foi morto

Para deleite dos aficionados por história antiga, autoridades de Roma vão reabrir nesta terça-feira, 20, uma nova praça no local onde Júlio César teria sido assassinado, abrindo ao público um dos sítios arqueológicos mais importantes da Itália.

De acordo com os relatos, embelezados por autores como William Shakespeare, o político romano teria sido assassinado a facadas por um grupo de senadores em 44 antes de Cristo, no Largo Argentina, praça central da capital, onde hoje estão os restos de quatro templos.

Os templos estão todos abaixo do nível da rua e até recentemente só podiam ser vistos por trás de barreiras perto de um cruzamento movimentado. Depois de uma reforma no local, a circulação dos visitantes foi melhorada e as pessoas agora podem percorrer o local ao nível do solo na passarela e ver as estruturas de perto.

A obra foi financiada pela casa de moda de luxo italiana Bulgari, em um local que foi descoberto e escavado pela primeira vez durante uma construção na década de 1920. O local, perto de onde, de acordo com Shakespeare, César exclamou “Até tu, Brutus?” quando viu o amigo entre os seus assassinos, também funciona hoje como um santuário para gatos de rua.

Nas redes sociais, o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, comemorou a entrega a obra e ressaltou a importância do Largo Argentina para a cultura italiana.

Felice di poter restituire ai romani e ai turisti l’#AreaSacra di #LargoArgentina in tutta la sua bellezza. Un vero gioiello prezioso fatto di storia, arte e cultura, incastonato nel cuore della nostra città, che da domani sarà aperto al pubblico.▶️https://t.co/l73gcSn3Rl pic.twitter.com/itwrCdHMHU — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) June 19, 2023

“Feliz por poder devolver aos romanos e turistas a área sacra do Largo Argentina em toda a sua beleza. Uma verdadeira joia preciosa feita de história, arte e cultura, situada no coração da nossa cidade”, escreveu Gualtieri no Twitter.