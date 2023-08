Inglaterra vive aumento ‘assustador’ de veículos em contramão nas rodovias

Os incidentes com veículos em contramão nas autoestradas da Inglaterra subiram para quase 900 nos últimos 12 meses, um aumento de 13%. Especialistas acreditam que os acidentes podem estar ligados ao excesso de confiança dos motoristas em dispositivos de navegação por satélite.

Alarmados com os dados, descritos como “assustadores” grupos automobilísticos pediram intervenções tecnológicas para reverter o aumento desses erros de direção potencialmente letais.

Os números das Rodovias Nacionais mostraram que os relatórios de “veículos na contramão” em sua rede de autoestradas aumentaram para 872 no ano até 19 de junho, 102 a mais do que no ano anterior. Os números, divulgados em resposta a um pedido de Liberdade de Informação da agência de notícias PA, se referem a relatórios não confirmados de condução em contramão recebidos pelos centros de operações regionais da Rodovias Nacionais.

“O aumento do número de veículos sendo dirigidos na direção errada nas rodovias é assustador e pode ser fatal”, disse Edmund King, presidente da AA. “Vários incidentes parecem estar claramente relacionados a motoristas embriagados, para os quais não há absolutamente nenhuma desculpa. Esses motoristas bêbados não deveriam estar nas estradas.”

Segundo King, “o layout e a sinalização da estrada de acesso são projetados para garantir que o acesso à rodovia na direção certa seja intuitivo” no país, onde os carros têm o volante do lado direito e trafegam pelo lado esquerdo da via, ao contrário do Brasil, onde os carros estão do lado direito da via.

Especialistas pediram para que os motoristas “usem o bom senso” e não “confiem demais” no navegador. Para muitos, não é difícil confundir uma rampa de saída com uma entrada de acesso as rodovias.

