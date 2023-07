Incêndios florestais devastam áreas nos arredores de Atenas

Moradores de vilarejos próximos a Atenas, capital da Grécia, receberam ordens de deixar suas casas e centenas de crianças foram retiradas de um acampamento de verão depois que dois incêndios florestais se espalharam pela região. As chamas foram alimentadas por fortes ventos e danificaram casas e veículos.

De acordo com os bombeiros, o incêndio começou no vilarejo de Kouvaras, a cerca de 27km da capital grega, e se espalhou rapidamente por conta de uma ventania. O combate ao fogo conta com a ajuda de 200 bombeiros, 20 soldados e 16 aeronaves.

“Devido aos ventos fortes, o incêndio se espalhou por 12 quilômetros em duas horas”, disse Ioannis Artopoios, porta-voz do Corpo de Bombeiros grego, acrescentando que a polícia deteve uma pessoa suspeita de incêndio criminoso.

After a lull, the wildfire season in Greece has begun.

A large fire has broke out in the Attica Region of the county, which incorporates Athens.

Evacuations have been ordered, including a children’s camp of 1,200 kids. The cause is under investigation. pic.twitter.com/A6bioVPgsq

— The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) July 17, 2023