Impactos climáticos alcançaram ‘níveis imprevistos de destruição’, diz ONU

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, anunciou nesta terça-feira, 13, o lançamento de um novo relatório sobre o clima que aponta que a Terra está se aproximando de níveis climáticos perigosos.

O chefe da agência alertou que eventos climáticos extremos recentes demonstram que o planeta está indo em direção a “territórios de destruição desconhecidos”.

+ Reino Unido declara estado de seca em meio a onda de calor

“Ondas de calor na Europa. Inundações colossais no Paquistão… Não há nada de natural na nova escala desses desastres”, disse Guterres em uma mensagem de vídeo.

+ Paquistão vive ‘distopia climática’ devido a inundações com 1.000 mortes

O documento, denominado United in Science 2022, é um compilado de pesquisas de diversas organizações de alto nível da ciência relacionadas às mudanças climáticas, impactos e respostas dos governos aos desastres.

Liderado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), agência da ONU especializada no tema, o relatório indica que o mundo está “indo na direção errada” sobre as mudanças climáticas.

Continua após a publicidade

+ ‘Tornado de fogo’ deixa ao menos 38 pessoas mortas no norte da Argélia

No texto, aparecem críticas à falta de ação de líderes mundiais diante do aumento do aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. De acordo com o relatório, é preciso que a comunidade internacional lance medidas urgentes para conter a elevação da temperatura global abaixo de 1,5 graus Celsius.

Especialistas alertam que os últimos sete anos foram os mais quentes já registrados. Apesar de uma queda nas emissões de gases poluentes durante a pandemia da Covid-19, dados do estudo revelam que o nível de dióxido de carbono lançado na atmosfera no primeiro semestre deste ano foi 1,2% maior do que no mesmo período de 2019.

A temperatura média global já aqueceu 1,1°C desde o início da Era industrial. Cientistas estimam que, sem uma ação climática agressiva, o aquecimento global pode chegar a 2,8°C até o final do século.

+ Custo global para aplacar crise climática sobe mais de 800%, diz relatório

Quase metade da população mundial é considerada altamente vulnerável aos impactos das mudanças climáticas – inundações, calor, seca, incêndios florestais e tempestades. A expectativa é de que mais de 1,6 bilhão de pessoas sofrerão regularmente com temperaturas médias de 35°C por períodos prolongados em 2050.

Para ajudar as comunidades a lidar com a situação, a OMM prometeu colocar todas as pessoas na Terra sob a proteção de um sistema de alerta precoce nos próximos cinco anos.