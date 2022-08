‘Tornado de fogo’ deixa ao menos 38 pessoas mortas no norte da Argélia

Um tornado de fogo atingiu a região norte da Argélia e deixou pelo menos 38 pessoas mortas nesta quinta-feira, 18. O fenômeno, no qual as chamas formam uma coluna de ar vertical, similar a um tornado, foi causado devido à onda de calor e seca que afetam o país.

Os incêndios florestais, que ocasionam os tornados de fogo, se tornaram comuns em território argelino à medida que as mudanças climáticas estão transformando grandes áreas em locais com enorme potencial de destruição.

De acordo com fontes locais, a maioria das 38 mortes aconteceu na província de El Tarf, próximo à fronteira com a Tunísia, onde a temperatura chegou a 48ºC. Além dos óbitos, outras 200 pessoas sofreram queimaduras ou problemas respiratórios devido à fumaça.

“Um tornado de fogo varreu tudo em segundos. A maioria dos que morreram foram cercados enquanto visitavam um parque de vida selvagem”, disse uma testemunha à agência de notícias AFP.

Em El Kala, as autoridades locais ligaram o sinal de alerta para a possibilidade de novos incêndios à medida que o forte cheiro de fumaça chega pelo ar. Segundo relatos, 12 pessoas morreram queimadas dentro de um ônibus enquanto tentavam escapar do tornado de fogo.

Na manhã desta quinta, o primeiro-ministro argelino, Ayman Benabderrahmane, estava visitando a área. À mídia nacional, ele descreveu cenas de pânico na cidade montanhosa de Souk Ahras, onde cerca de 100 mulheres e 17 recém-nascidos precisaram ser retirados às pressas de um hospital que ficava perto de uma floresta.

Algeria: A massive wildfire broke out in Algeria in dense Urban Interface. The fire quickly burned over 6,000 acres in a residential region. 26 residents are feared to have lost their lives. Winds have been the driving factor in these fires. #wildfire #algeria #fire pic.twitter.com/liHobcZAtr

— TheHotshotWakeUp: Podcast (@HotshotWake) August 17, 2022