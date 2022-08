Reino Unido declara estado de seca em meio a onda de calor

O Reino Unido declarou oficialmente nesta sexta-feira, 12, uma seca em partes da Inglaterra, onde cidadãos enfrentaram novas restrições do uso de água durante uma onda de calor sem precedentes que provocou incêndios florestais e danificou a infraestrutura do país.

A última seca da Inglaterra foi em 2018. Na crise, empresas de água devem intensificar os esforços para gerenciar o impacto do clima seco na agricultura e no meio ambiente, inclusive administrando a água para proteger o abastecimento, disse a Agência do Meio Ambiente do Reino Unido.

“Todas as empresas de água nos asseguraram que os suprimentos essenciais ainda estão seguros, e deixamos claro que é seu dever manter esses suprimentos”, disse o ministro da Água, Steve Double, após uma reunião do Grupo Nacional da Seca.

“Estamos mais preparados do que nunca para os períodos de tempo seco, mas continuaremos a monitorar de perto a situação e tomaremos as medidas necessárias”, completou.

A seca foi declarada após o julho mais escasso em chuvas da Inglaterra em quase 90 anos. Naquele mês, as temperaturas também ultrapassaram 40ºC pela primeira vez na história do Reino Unido, trazendo um foco renovado para os impactos das mudanças climáticas.

Partes da Inglaterra e do País de Gales estão agora no meio de um alerta de “calor extremo” de quatro dias emitido pelo Met Office, serviço meteorológico britânico, enquanto um alerta separado de “perigo à saúde pelo calor” foi estendido até a próxima terça-feira, 16.

As temperaturas no sul da Inglaterra ultrapassaram 32°C nesta sexta-feira, 12, mas devem subir ainda mais. Também há um incêndio ativo perto de Essex, a leste de Londres.

É provável que o clima extremo continue. O Met Office prevê chuvas intensas e tempestades no domingo, 14, e na segunda-feira, 15, o que também pode causar algumas inundações.

“Se uma chuva forte cai em solo duro e seco, a água não penetra no solo”, disse o porta-voz do Met Office, Nicola Maxey. “A água corre para as estradas, fica no topo do solo e leva muito tempo para absorver – então acontecem inundações repentinas”.

Grande parte da Europa enfrentou semanas de temperaturas altas que provocaram grandes incêndios florestais e reduziram os níveis de água nos principais rios.

A onda de calor de julho no Reino Unido causou a distorção de trilhos de trem, o derretimento de pistas de aeroportos e dezenas de incêndios em pastagens, resultando no período mais movimentada para os bombeiros de Londres desde a Segunda Guerra Mundial.

Mais cedo na sexta-feira, a Yorkshire Water anunciou que a proibição de uso de mangueiras começaria em 26 de agosto, proibindo pessoas de regar jardins, lavar carros ou encher piscinas com mangueiras.

A empresa, que atende cerca de 2,3 milhões de residências e 130.000 empresas, é a mais recente a anunciar restrições de uso.