Hackers russos enganam diplomatas na Ucrânia com anúncio falso de BMW

Hackers russos são suspeitos de tentar enganar dezenas de diplomatas em embaixadas em Kiev e invadir computadores a partir de um anúncio falso de um carro BMW usado. De acordo com um relatório da Unit 42 da Palo Alto Networks, empresa de segurança cibernética, os ataques, ligados ao serviço de inteligência russo, mirava representantes de pelos menos 22 das cerca de 80 missões estrangeiras presentes na capital ucraniana.

“A campanha começou com um evento inócuo e legítimo”, disse o relatório. “Em meados de abril de 2023, um diplomata do Ministério das Relações Exteriores da Polônia enviou por e-mail um panfleto legítimo para várias embaixadas anunciando a venda de um sedã BMW série 5 usado localizado em Kiev”.

O diplomata polonês confirmou o papel de seu anúncio na invasão digital. Os hackers, conhecidos como APT29 ou “Cozy Bear”, interceptaram e copiaram o panfleto, incorporando ele a um software malicioso, e o enviaram a dezenas de outros diplomatas estrangeiros que trabalhavam em Kiev. Em seguida, o diplomata disse que alguém ligou de volta porque o preço parecia “atraente”.

“Quando verifiquei, percebi que eles estavam falando sobre um preço um pouco mais baixo”, disse o diplomata à agência de notícias Reuters.

No fim, ele não conseguiu vender o carro, que afirma que ainda está disponível.

“Vou tentar vendê-lo na Polônia, provavelmente”, disse ele. “Depois desta situação, não quero ter mais problemas”.

Os hackers listaram o BMW do diplomata por um preço mais baixo de 7.500 euros em sua versão falsa do anúncio como uma tentativa de encorajar mais pessoas a baixar um software malicioso que lhes daria acesso remoto a seus dispositivos. Esse software estava disfarçado como um álbum de fotos do veículo usado e tentar abrir essas imagens teriam infectado a máquina do alvo.

Não ficou claro se alguma das 22 embaixadas visadas pelos hackers foi comprometida. Um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que estava “ciente da atividade e, com base na análise da Diretoria de Segurança Cibernética e Tecnológica, concluiu que não afetou os sistemas ou contas do Departamento”.

Em 2021, as agências de inteligência dos EUA e do Reino Unido identificaram o APT29 como um braço do Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia, o SVR. Em abril, autoridades polonesas de contra-espionagem e segurança cibernética alertaram que o mesmo grupo havia conduzido uma “campanha de inteligência generalizada” contra os Estados-membros da União Europeia e da Otan, a principal aliança militar ocidental, além de alguns países africanos.

