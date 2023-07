Documentos vazados revelam detalhes do luxuoso trem ‘fantasma’ de Putin

Em meio aos bombardeios russos no bairro residencial de Mykolaiv, na Ucrânia, realizado no dia 5 de agosto de 2022, que trouxeram uma “destruição significativa” ao país, os burocratas do gabinete do presidente da Rússia, Vladimir Putin, se preocupavam com uma questão muito distante do conflito brutal que se desenrolava na nação ucraniana. Naquele dia, um funcionário do Kremlin escreveu à Administração de Transportes sobre a necessidade de “instalar equipamentos de ginástica” no “vagão de saúde esportiva nº 021- 78630”, utilizado por Putin.

Embora pouco se saiba sobre a vida do líder russo, que tem uma imagem pública bem preservada, uma gama de documentos e fotografias obtidas pelo grupo de investigação inglês Dossie Center revelou detalhes da vida privada e escondida de Putin, que tem acesso a um trem repleto de itens de luxo como academia, spa e sala para tratamento estéticos.

Some pictures show the inside of #VladimirPutin armoured 'ghost' train – undergoing a £60M refit. ‘Paranoid Putin’ travels more and more by rail as he moves between his palaces which are carefully hidden & unlike planes, the train can’t be tracked as such. #TheDossierCentre 📸 pic.twitter.com/CVlVOxGmJ4 — Mr Pål Christiansen 🇳🇴🇬🇧 (@TheNorskaPaul) July 6, 2023

O fato de o líder russo utilizar o trem é bem conhecido, tanto que o próprio Kremlin divulgou imagens de reuniões realizadas a bordo em uma sala de reuniões extensamente decorada. No entanto, os outros 20 cômodos do trem eram um segredo de estado bem guardado.

Segundo o Dossie Center, os documentos vazados vieram da empresa russa Zircon Service, que é ligada à Russian Railways, a operadora ferroviária estatal, e que equipa os vagões destinados ao escritório do presidente russo.

Em um folheto feito pela própria Zircon, a luxuosa academia e spa sobre rodas do presidente Putin são exibidas. O trem foi concluído em 2018, época em que as fotos foram tiradas. Todo o vagão foi equipado com pesos e equipamentos Technogym fabricados na Itália. Mais tarde eles foram substituídos por máquinas Hoist produzidas por uma empresa com sede nos Estados Unidos.

Além da academia particular, Putin também tem acesso a um centro estético mobiliado com mesa de massagem e diversos equipamentos de beleza, incluindo uma máquina de radiofrequência usada para realçar a firmeza da pele, e um banheiro cheio de azulejos turcos. De acordo com a Dossier Center, as salas são equipadas para evitar o uso de aparelhos de escuta.

Entre os documentos obtidos pelo Dossier Center estão cartas vinculando o equipamento dos vagões diretamente aos funcionários dos níveis mais altos do governo de Putin. O Kremlin negou as descobertas do Dossier Center e informou à emissora americana CNN que o “presidente Putin não tem um carro desses em seu uso ou em sua propriedade”.

No entanto, o grupo de investigação inglês teve acesso à ata de uma reunião realizada no dia 2 de novembro de 2018 no trem de Putin, que teve presença de executivos da Zircon Service e da Russian Railways, além de 10 funcionários do serviço federal de segurança russo, o FSB. Além disso, dezenas de contratos de manutenção vazaram, alguns dos quais com o número do vagão do presidente russo.

Entrevistado pelo Dossier Center, Gleb Karakulov, ex-engenheiro e capitão do FSB que desertou do país no ano passado, afirmou que Putin tem cada vez mais feito viagens de trem como forma de evitar ser rastreado.

“O avião, assim que decola, cruza imediatamente o radar de voo”, explicou Karakulov. “O trem é usado para esconder de alguma forma esses movimentos.”

Karakulov afirmou que começou a trabalhar no trem em 2014, quando instalou equipamentos de comunicação. Porém, desde 2021, o vagão secreto de Putin passou a ser utilizado com muita mais frequência, já que a Rússia se preparava para a invasão em grande escala da Ucrânia.

Desde o início da guerra, o trem passou um tempo considerável estacionado perto de Valdai, uma remota região russa entre Moscou e São Petersburgo, informou o dissidente. Putin mantém uma grande residência na área, conhecida por seu bucólico lago e florestas.

“Nossos funcionários estavam em quarentena especificamente para este trem especial”, disse Karakulov. “Desde o início da guerra, os caras disseram que partiram para algum lugar na direção de Valdai por 40 ou até 45 dias.

A privacidade, porém, não tem sido total e o trem de Putin foi identificado por alguns observadores, que o reconheceram pelo uso de cúpula branca que contém antenas de comunicações avançadas e pode ser vista em um dos vagões. Essa cúpula não pode ser vista em trens russo comuns. De acordo com o Dossier Center, o custo total do trem estimado é cerca de 6,8 milhões de rublos, o equivalente a R$ 366,7 milhões.

