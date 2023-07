Rússia ataca Kiev com chuva de drones no dia de cúpula da Otan

A Rússia atacou Kiev e o porto de Odesa, no sul do país, com drones na manhã desta terça-feira, 11, horas antes do início de uma cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), na Lituânia, para discutir as ameaças de Moscou.

As forças russas também bombardearam partes da região sul de Kherson, disseram autoridades regionais, matando uma mulher na vila de Sofiivka.

“O inimigo atacou Kiev do ar pela segunda vez neste mês”, escreveu Serhiy Popko, chefe da administração militar de Kiev, no aplicativo de mensagens Telegram.

Ele não mencionou nenhuma vítima, mas os militares ucranianos afirmaram que destroços danificaram várias casas na região depois que os drones foram derrubados. A força aérea disse que 26 dos 28 drones kamikaze Shahed, de fabricação iraniana, lançados pela Rússia durante a noite foram abatidos.

Mesmo assim, um prédio do porto de Odesa, no Mar Negro, foi danificado. Um incêndio em um terminal de grãos perto do porto foi rapidamente extinto, disse o governador regional, Oleh Kiper.

Na capital da Lituânia, Vilnius, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse que a aliança militar ocidental enviaria à Ucrânia uma “mensagem positiva” em para sua adesão ao grupo.

Moscou citou a expansão da Otan como um fator decisivo para invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022, e diz que mover soldados da aliança para perto das fronteiras da Rússia é um erro.

A Rússia lança ataques aéreos frequentes na Ucrânia. No domingo, um bombardeio atingiu um ponto de distribuição de ajuda humanitária na cidade de Orikhiv, no sudeste do país, matando sete pessoas.